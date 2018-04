IVA-Schwerpunktfragen - Flughafen Wien möchte intensivere Unterstützung für die 3. Piste (Christine Petzwinkler)

In 2017 wurden 2.500 Geschäftsberichte auf Deutsch und 1.500 auf Englisch produziert. Der Jahresfinanzbericht wird nur online Veröffentlicht und nur in einer limitierten Anzahl in‐house‐produziert. Die Kosten für den Geschäfts‐ und Jahresfinanzbericht 2016 lagen in 2017 bei rd. EUR 105.000 – und beinhalten alle Leistungen wie z.B. Konzept, Layout, Lektorat, Übersetzung und Druck. Der Verteiler richtet sich an das an der Finanzwelt interessiertes Publikum, d.h. Privatanleger, institutionelle Investoren, Banken etc. Der Nachhaltigkeitsbericht wird im Sinne einer langfristig ausgelegten Nachhaltigkeitsstrategie statt jährlich alle drei Jahre neu aufgelegt. In den Jahren dazwischen werden die relevanten Daten auf der Internetseite upgedatet und Änderungen berichtet. Der letzte Nachhaltigkeitsbericht wurde in 2015 produziert, der nächste Bericht erscheint in 2018. Für die Vorbereitung des neuen, in 2018 zu erscheinenden Berichts wurden in 2017 EUR 12.200 aufgewendet.