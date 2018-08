» Radar-Aktien ausserbörslich: Porr deutlich fester #gabb

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit ) per Newsletter erhalten

Auf dem Radar: Oberbank AG Stamm Am Freitag auf neuem Jahreshoch geschlossen (88,6). Year-to-date ist die Aktie nun um 8,11 Prozent im Plus.

Auf dem Radar: Oberbank AG VZ Am Freitag auf neuem Jahreshoch geschlossen (84,5). Year-to-date ist die Aktie nun um 18,35 Prozent im Plus.

Auf dem Radar: Gurktaler AG VZ Am Freitag auf neuem Jahreshoch geschlossen (8,5). Year-to-date ist die Aktie nun um 19,72 Prozent im Plus.

Auf dem Radar: S&T Am Freitag auf neuem Jahreshoch geschlossen (25,82). Year-to-date ist die Aktie nun um 58,18 Prozent im Plus.

Auf dem Radar: Polytec Polytec hatte in den letzten 5 Handelstagen um +76.8% mehr Handelsvolumen als im ytd-Umsatz-Schnitt. Der beste Tag war der Dienstag mit 1.780.880 Euro. Die begleitende Performance der Aktie betrug -8.07%. Am Freitag auf neuem Jahrestief geschlossen (11,16). Year-to-date ist die Aktie nun um -39,68 Prozent im Minus.

Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.

Indizes

ATX 3328 0.04% 23:45:01 ( 3326 -1.11% 10.08.) DAX 12435 0.09% 23:45:01 ( 12424 -1.99% 10.08.) Dow 25348 0.14% 23:45:01 ( 25313 -0.77% 10.08.) Nikkei 22190 -0.48% 23:45:01 ( 22298 -1.33% 10.08.) Gold 1212 -0.27% 22:57:30 ( 1215 -0.01% 10.08.) Bitcoin 6320 3.25% 22:14:39 ( 6121 -6.64% 11.08.)

Featured Partner Video

Brickwork just gets better in time

For Jonathan Sergison, founding partner of Sergison Bates Architects, pattina is part of a quality of a beautiful brick work. In his opinion brick has amazing capacities. www.clay-wienerberger.com

Magazine / #gabb aktuell



Geschäftsberichte