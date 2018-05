» European Lithium: Neuer CEO #gabb

Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb .

Eben reingekommen ... ich bin gerade auf dem Weg zum Börse Social Network Club Stammtisch, bei dem auch Katharina Löckinger, IR European Lithium, dabei sein wird. Werde schauen, ob ich über das Wochenende und für den Montag-#gabb ein Interview eintakten kann. Wir sind ja hier mit der Wolfsberg-Story von Anfang an dabei und man kennt sich.

European Lithium sandte folgendes aus:

"We have released the following announcement:

To view more announcements by European Lithium, please click here.



Learn more about European Lithium, visit our website.





(04.05.2018)

Bildnachweis

1. European Lithium: Katharina Loeckinger (DGWA CORPORATE COMMUNICATIONS) & Dietrich Wanke (EUR AUSTRIA DIRECTOR) /at the Wolfsberg Mine. >> Öffnen auf photaq.com





