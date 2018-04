Waagner Biro gibt´s auch noch; Erinnerungen an Auricon, Binder, Jenbacher (Günter Luntsch)

Waagner Biro gibt´s auch noch. Nach der Semperit-HV hatte ich das große Glück, einen weggelegten Geschäftsbericht 2017 von Waagner Biro zu finden. Nicht weggeworfen, nur weggelegt, immerhin. Ich stelle mir grad vor, wie der alte Herr Liaunig reagieren würde, wenn er jemanden erwischt, der so einen Geschäftsbericht wegschmeisst. Insbesondere, wenn er einmal schlecht aufgelegt wäre. Die Produktion so eines Geschäftsberichts ist ja sehr teuer, insbesondere bei geringer Stückzahl ist er fast Gold wert. Das gleiche stellte sich wohl der/diejenige vor, der/die das teure Stück zu den Publikationen beim Eingang des TechGate legte. Die Waagner-Biro-HV fand nämlich am gleichen Tag im gleichen Haus wie die Semperit-HV statt. Es wird wohl nur mehr wenige aktive Aktionäre geben, die Aktie ist nicht mehr an der Börse. Grundlos findet man so etwas nicht, das ist wohl ein Wink, dass ich mir die Aktie zulegen sollte. Wäre meine erste Namensaktie.

Was mir auf den ersten Blick auffällt: da war doch mal so ein Akzent-Zeichen im Namen Waagner-Biró? Die Firma hat sich wohl mittlerweile umbenannt, das Akzentzeichen fehlt bei jeder Nennung des Namens Waagner-Biro im Geschäftsbericht. Der Geschäftsbericht mit seinen einprägsamen Bildern, mit netten Erzählungen von lokalen Geschäftsführern garniert, alles aber sehr kompakt und nie langatmig, könnte durchaus in einem Wettbewerb um den schönsten Geschäftsbericht mitmachen. Da die Aktie aber nicht mehr gehandelt wird, werden wohl nur die wenigsten Anleger in den Genuss kommen, ihn kennen zu lernen. Interessanterweise sind immer noch satte 39% der Anteile im Streubesitz. Meine Chancen, an Aktien zu kommen, dürften also nicht gar schlecht sein.

Überhaps geschätzt und ohne Zuhilfenahme eines Taschenrechners ist der Brückenbau mit rund 40% nach wie vor der wichtigste Umsatzbringer. Angola, Dubai, Kongo, Indonesien, Abu Dhabi, Australien, China, Waagner-Biro ist in allen Weltgegenden tätig. Eine Hugh Smith-Stahlplattenpresse für die Flugzeugträger der chinesischen Marine wurde gebaut. Diese Pressen stehen für Langlebigkeit, viele dieser Maschinen in der ganzen Welt sind schon über 100 Jahre alt und immer noch im Dauerbetrieb. Die Homepage von Waagner-Biro ist sehr informativ, man nimmt die Information der Aktionäre auch nach Börserückzug noch ernst, das ist lobenswert. Der Geschäftsbericht kann als PDF auch von der Homepage heruntergeladen werden. Siehe HIER.

Schön war die Aktionärsfahrt vor vielen Jahren, wo wir das Happelstadion anschauen durften. Damals waren mit Auricon, Binder, Jenbacher noch mehrere Aktiengesellschaften des Liaunig-Imperiums am Kapitalmarkt. Verlässlich hatten sie über einige Jahre einen Stand auf der Gewinn-Messe, wo es erinnerlich blaue Punschschnitten von der Bäckerei Groißböck gab. Ich kann mich noch an ein wirklich nettes Gespräch mit Dr. Hugo-Michael Sekyra erinnern, der damals in hoher Position im Konzern tätig war. Jetzt hat der junge Liaunig das Ruder über. Ich habe mir gerade Bilder von ihm angeschaut. Um ein Alzerl weniger bös als sein Papa schaut er drein, möglicherweise ist er ein umgänglicher Mensch, ich freue mich schon, ihn vielleicht auf der Hauptversammlung in einem Jahr kennen zu lernen.

Es gibt 2,860.000 Aktien, Gewinn pro Aktie war knapp über 2 Euro, bei KGV von 10 komme ich auf einen Näherungswert von etwa 20 Euro als Wert der Aktie, bestätigt wird dieser Wert durch das Eigenkapital, das durch die Anzahl der Aktien dividiert auch etwa 20 Euro ergibt. Ob es irgendwo bereits eine funktionierende Handelsplattform gibt, die andere Werte sieht, weiss ich nicht. Ich bin kein Industrieller, ich würde mich eher für eine kleinere Stückzahl interessieren.

(29.04.2018)

